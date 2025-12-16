В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» возведут школу на 850 мест

На территории ЖК «Мытищи Парк» городского округа Мытищи продолжается строительство второй школы, рассчитанной на 850 мест, проект реализует Группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители приступили к устройству кровли, монтажу инженерных систем и установке оконных блоков. Школу планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года, ее площадь составит порядка 11,7 тыс. кв. м.

В здании разместят учебные классы, специализированные лаборатории, творческие студии и группы продленного дня, библиотечно-информационный комплекс с медиатекой, актовый зал, два спортзала и не только. На прилегающей территории футбольный стадион с беговыми дорожками, баскетбольные и волейбольные площадки, секторы для прыжковых упражнений и испытаний ГТО.

Жилой комплекс возводят вблизи Мытищинского и Пироговского лесопарка, а также Пироговского водохранилища. На территории уже построены четыре жилых корпуса, детский сад и школа, ведется строительство двух корпусов, еще одного детского сада, второй школы для 850 учеников, а также отделения полиции и многоуровневого наземного паркинга.

