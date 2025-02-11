В подмосковном ЖК «Новая Рига» появится физкультурно-оздоровительный комплекс

На территории ЖК «Новая Рига» в Красногорске возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, ГК «Гранель» проведет работы в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В состав ФОКа войдут три теннисных корта, фитнес-зал, залы для групповых тренировок, массажный кабинет, снарядные, тренерские, раздевалки, душевые, его площадь превысит 3 тыс. кв. м. На прилегающей территории проведут озеленение.

В ведомстве добавили, что на территории жилого комплекса уже открыли общеобразовательную школу и детский сад, еще один — введен эксплуатацию. В рамках проекта строится детско-взрослая поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.