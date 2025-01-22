В подмосковном ЖК «Новое Пушкино» поставили на кадастр две новостройки

В ЖК «Новое Пушкино» Пушкинского округа поставили на кадастровый учет два корпуса, рассчитанных на 783 квартиры, работу провели Министерство жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону, сообщили в пресс-службе министерства.

После постановки на кадастр у дольщиков появится возможность оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады и не только. Общая площадь домов составляет 53,4 тыс. кв. м, на первых этажах обустроили колясочные и коммерческие помещения с отдельным входом с улицы. Во дворе разместили детское оборудование, уличные тренажерные комплексы и площадки для тихого отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.