В подмосковном ЖК «Новое Пушкино» введут в эксплуатацию новый дом

В подмосковном жилом квартале «Новое Пушкино» вскоре введут в эксплуатацию корпус № 20. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало объекту заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что для жильцов на территории ЖК работают образовательные учреждения, есть велосипедные дорожки и прогулочный бульвар, спортивные зоны и игровые площадки для детей, кафе, торговые точки и сервисные службы. Там заселены 24 дома, входные группы в них выполнены без ступеней и пандусов, дворы — свободны от автомобилей. В общей сложности в проекте предусмотрены 44 корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.