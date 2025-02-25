В подмосковном ЖК «Новоград Монино» появится детский сад

В Щелково на территории ЖК «Новоград Монино» возведут детский сад, рассчитанный на 300 мест, ООО СЗ «АВЕРУС» уже получило соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит 4,3 тыс. кв. м, в его состав войдут 14 групповых. Для детей обустроят физкультурные и музыкальные залы, медицинские и процедурные кабинеты, игровые зоны, кабинеты психолога и логопеда.

В ведомстве уточнили, что на первом этапе в составе жилого комплекса возведут 19 домов, рассчитанных более чем на 3,2 тыс. квартир. На втором — еще 25 домов более чем на 3,9 тыс. квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.