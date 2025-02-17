В подмосковном ЖК «Новотомилино» появится новый детский сад

На территории ЖК «Новотомилино» городского округа Люберцы построят детский сад, рассчитанный на 350 мест, разрешение на строительство соцобьекта выдали ООО СЗ «Десна». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь здания составит более 4,4 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 14 групп детей. Для них также обустроят физкультурный и музыкальный залы, столовую, медицинский блок, на прилегающей территории — игровые и спортивные площадки.

В ведомстве добавили, что в состав проекта жилого комплекса входят шесть корпусов, школа, четыре паркинга и ФОК. На первых этажах новостроек разместят магазины, кафе и сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.