В подмосковном ЖК «Одинцово-1» открыли детский сад

В подмосковном ЖК «Одинцово-1» открылся новый детский сад, рассчитанный на 120 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Он стал шестым дошкольным учреждением проекта, его будут посещать дети в возрасте от трех до семи лет. Здание примыкает к корпусу 1.23, оно состоит из пристроя с двумя надземными и одним подземным этажом, а также встроенной части. На благоустроенной территории разместили игровые площадки с теневыми навесами и спортивную зону.

На территории жилого комплекса от ПИК также планируют открыть еще два дошкольных учреждения, уточнили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.