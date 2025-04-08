В подмосковном ЖК «Одинцово-1» поставили на кадастр новый дом

В Подмосковье в составе ЖК «Одинцово-1» поставили на кадастровый учет новый дом, рассчитанный на 260 квартир. Этому способствовала работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

После постановки новостройки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и не только. Площадь дома составляет более 10 тыс. кв. м, на прилегающей территории обустроены детские игровые и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. В комплексе уже открыты две школы и четыре детских сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.