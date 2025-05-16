В подмосковном ЖК «Одинцовские кварталы» поставили на кадастр новые дома

В ЖК «Одинцовские кварталы» Одинцовского округа поставили на кадастровый учет семь новых домов, оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Теперь участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В домах расположены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в различных планировочных решениях. На территории комплекса есть бесплатная парковка, спортивные и детские игровые площадки, зоны отдыха и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.