В подмосковном ЖК «Одинцовские кварталы» построили шесть новых домов

В Одинцовском округе ввели в эксплуатацию шесть домов первой очереди строительства ЖК «Одинцовские кварталы», соответствующее разрешение выдали девелоперу ГК «Вектор». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В зданиях четыре этажа, в них разместили однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры площадью от 29 до 89 кв. м. На территории жилого комплекса обустроили бесплатную парковку, зоны для отдыха и досуга, включая мульти-форматные детские и спортивные площадки. Здесь также планируют открыть современный образовательный кластер «Эврика» и игровое пространство PlayHub с зонами для различных возрастных групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.