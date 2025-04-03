В подмосковном ЖК «Отрадный» построят новый дом

В подмосковных Мытищах продолжается строительство жилого комплекса «Отрадный», застройщику ООО СЗ «Инвест-строй» выдали разрешение на возведение еще одного дома. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании общей площадью более 16,5 тыс. кв. м будет 24 этажа, оно будет рассчитано на 337 квартир. На первом этаже разместят нежилые помещения под офисы и магазины, на прилегающей территории — места для отдыха, спортивные и детские площадки. Помимо этого, для жителей построят паркинг на 89 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.