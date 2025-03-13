В подмосковном ЖК «Публицист» возведут большую школу

В ЖК «Публицист» Пушкинского округа построят школу, рассчитанную более чем на 1,6 тыс. мест, девелоперской компании DOGMA уже выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Работы пройдут в рамках второй очереди реализации жилого комплекса. В здании будет четыре этажа, его площадь составит 20,5 тыс. кв м. Для учеников обустроят учебные классы, пищевой блок, медицинский и процедурный кабинеты, библиотеку, актовый, а также физкультурный зал.

В общей сложности на территории ЖК планируют построить пять детских садов, две школы, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, и поликлинику для взрослого и детского населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.