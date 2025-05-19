В подмосковном ЖК «Пушкино Град» появится новый детский сад

В Подмосковье на территории ЖК «Пушкино Град» возведут детский сад, рассчитанный на 300 мест, девелопер проекта, компания «ДЕЛО», приступил к проектированию учреждения в Пушкинском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три этажа, в нем разместят 12 групповых, музыкальный и физкультурные залы, помещения для кружков, кабинет логопеда, медицинский кабинет, пищеблок и не только. На прилегающей территории обустроят площадки для прогулок на свежем воздухе, оборудованные теневыми навесами и уличными игровыми малыми архитектурными формами. Девелопер планирует создать безопасное пространство, которое обеспечат пандусами, доступами и лифтами для маломобильных групп населения.

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