В подмосковном ЖК «Резиденции Сколково» возведут две новостройки

В Одинцовском округе продолжается строительство ЖК «Резиденции Сколково», девелопер проекта Инвестиционная группа АБСОЛЮТ возводит два монолитных дома 6.1 и 6.2 общей площадью более 47,4 тыс. кв. м с подземным паркингом. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройки будут рассчитаны на 424 квартиры, сквозные входные группы в них будут выполнены в авторском дизайне и оформлены панорамным остеклением. В лобби разместят скульптурную композицию в виде абстрактного рисунк. Сейчас строители завершают монолитные работы, выполняют кладку внутренних стен и перегородок, а также работы по наружным сетям.

В составе жилого комплекса уже построены два муниципальных детских сада, школа находится на стадии строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.