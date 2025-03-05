В подмосковном ЖК «Шоколад» возвели паркинг
Паркинг появился в ЖК «Шоколад» Дмитровского округа
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В ЖК «Шоколад» Дмитровского округа возвели наземный паркинг, рассчитанный на 293 машино-места, ГК «Архитектор» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь паркинга превышает 9,8 тыс. кв. м, в нем четыре этажа. На парковке также есть гостевые зоны, предназначенные специально для кратковременной стоянки автомобилей.
В ведомстве добавили, что на территории жилого комплекса также установят детские и спортивные площадки, на первых этажах откроются аптека, салон красоты, магазины и другие объекты бытового обслуживания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.