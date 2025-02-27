В подмосковном ЖК Skolkovo ONE собрали котельную

В Одинцовском округе продолжается строительство ЖК Skolkovo ONE, IKON Development завершил сборку автоматизированной котельной, вскоре ее подключат к газовым сетям. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что благодаря собственной котельной на территории ЖК жильцы избавятся от зависимости от городских профилактических отключений горячей воды в летнее время. Помимо этого, она снизит эксплуатационные расходы собственников и будет способствовать повышению экологической безопасности.

На территории жилого комплекса возводят жилые корпуса № 4, № 5 и № 6 первой очереди. Рабочие уже завершили остекление фасадов и приступили к благоустройству. В общей сложности в состав ЖК войдут 16 монолитно-кирпичных корпусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.