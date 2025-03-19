В подмосковном ЖК Skolkovo ONE завершат строительство корпусов первой очереди

В Одинцовском округе на территории ЖК Skolkovo ONE завершается строительство корпусов первой очереди — № 4, № 5 и № 6, строители проводят внутренние отделочные и инженерные работы, а также пуско-наладку лифтов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что в новостройках уже смонтировали помещения индивидуального теплового пункта и вентиляционных камер. Вскоре там начнут монтировать квартирные двери. На территории комплекса продолжается благоустройство.

В общей сложности в составе жилого комплекса от девелопера IKON Development возведут 16 монолитно-кирпичных домов. Первые три корпуса будут рассчитаны на 676 квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.