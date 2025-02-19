В подмосковном ЖК «Страна.Парковая» возведут новостройку и подземный паркинг

В Мытищах в рамках проекта комплексного развития территорий возводят ЖК «Страна.Парковая», в рамках первой очереди ГК «Страна Девелопмент» построит многоквартирный восьмисекционный жилой дом и подземный паркинг, рассчитанный на 590 машино-мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На строительной площадке жилого дома рабочие устанавливают лестницы и монтируют водоотводящие лотки, выполняют устройство вертикальных железобетонных конструкций и конструкций плит перекрытия на уровне восьмого этажа.

В ведомстве уточнили, что в составе жилого комплекса построят пять новостроек, школу и детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.