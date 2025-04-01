В подмосковном ЖК «Ступино-Парк» возвели новостройку

В городском округе Ступино на территории ЖК «Ступино-Парк» построили многоквартирный монолитно-кирпичный дом, куда переедут 189 семей, ООО «СЗ «Авангард» уже выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь новостройки составляет более 7,7 тыс. кв м, в ней девять этажей. В доме разместили однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры площадью от 30 до 64 кв. м. Прилегающую территорию благоустроили, там установили детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.