В подмосковном ЖК «Ступино Сити» поставили на кадастр новый дом

В городском округе Ступино на государственный кадастровый учет поставили новый дом в составе ЖК «Ступино Сити». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Это позволит дольщикам оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В новостройке разместили квартиры различной планировки, входные группы расположены на уровне земли, что обеспечит безопасность маломобильных жильцов.

На территории ЖК есть подземная автостоянка, в стилобатах домов размещены коммерческие организации, включая кафе, пункты выдачи онлайн-заказов, сетевые продуктовые магазины и не только. Вблизи открыты школа, образовательный центр, техникум, частные и областные клиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.