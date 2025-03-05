В подмосковном ЖК «Театральный парк» возведут новостройку

Девелопер ГК «Гранель» завершает возведение корпуса № 26 и объектов инфраструктуры в составе ЖК «Театральный парк» в Королеве, работы проходят в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители выполняют работы по отделке лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбуров, коридоров, облицовку полов, штукатурка и шпаклевка стен.

Помимо этого, на территории уже сдали детский сад, документацию на него вскоре передадут в администрацию округа. В составе «Театрального парка» также построили 37 четырехэтажных домов, рассчитанных более чем на 3,7 тыс. квартир, здесь есть магазины, салоны красоты, кафе, пункты выдачи заказов, гимназия и детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.