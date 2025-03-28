В подмосковном ЖК «Тетрис» построят дома второй очереди

В Красногорске в составе ЖК «Тетрис» возводят дома второй очереди, восьмая и девятая башни готовы на 90%, шестая и седьмая — на 45%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Проект реализует ГК «Садовое кольцо». Все башни возводят по современной технологии монолитного строительства, которая включается в себя бетонный каркас с наружными стенами из газобетонных блоков. В общей сложности поэтажная площадь второй очереди строительства составит 104 тыс. кв. м. На территории жилого комплекса также появится паркинг на 571 машино-место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.