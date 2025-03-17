В подмосковном ЖК «Томилинский бульвар» возведут две новостройки

В Котельниках в составе ЖК «Томилинский бульвар» возведут два жилых дома, девелопером проекта выступает «ПИК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройках обустроят лоджии и французские балконы, на первых этажах разместят кафе, магазины и другие сервисы. Во дворе для жильцов появятся детские площадки, спортивные зоны и локации для спокойного отдыха. В общей сложности в жилом квартале построят 11 домов, три детских сада и поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.