В подмосковном ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» открыли школу

В Ленинском округе на территории ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» открылась школа, рассчитанная на 1,1 тыс. учеников. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь здания составляет 17 тыс. кв. м, в нем четыре этажа. Для школьников обустроили лаборатории и мастерские, современные IT-зоны, атриум, собственные шкафчики для личных вещей и не только. Они смогут развивать свои навыки по профильным направлениям: естественные науки, технологические и социальные дисциплины. Кроме того, им доступны творческие программы — живопись, театр, музыка и танцы.

В ведомстве уточнили, что партнерами образовательного учреждения стали РУДН, НИЯУ МИФИ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, РГГУ, МПГУ, Московская академия предпринимательства, МРСЭИ, АСОУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.