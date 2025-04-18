В подмосковном ЖК «Видный берег 2.0» ввели в эксплуатацию новый корпус

В Ленинском округе на территории ЖК «Видный берег 2.0» ввели в эксплуатацию новый корпус, «СЗ «КОТАР» выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройку смогут переехать 317 семей, ее общая площадь составляет более 13 тыс. кв. м. В доме разместили квартиры различной планировки от студий до трехкомнатных.

Жилой комплекс ILIKE класса будет состоять из восьми корпусов переменной этажности, на его территории оборудуют игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.