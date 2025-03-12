В подмосковном ЖК «Заречье Парк» появится многоуровневый паркинг

В поселке Заречье Одинцовского городского округа на территории жилого комплекса «Заречье Парк» от группы «Самолет» продолжается строительство многоуровневого паркинга, рассчитанного на 717 машино-мест, стройготовность объекта достигла 77%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В работах задействованы 30 человек, они выполняют остекление, монтаж инженерных систем и наружных инженерных сетей. Вскоре на объекте начнутся земляные работы на прилегающей территории.

Паркинг будет девятиэтажным, его площадь превысит 21,4 тыс. кв. м. На первом этаже разместят автомойку на четыре поста и мотосервис с помещением для мойки и ремонтной зоной. Помимо этого, в здании обустроят технические помещения, комнаты для хранения уборочной техники и пост охраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.