В подмосковном ЖК «Зеленые Аллеи» появилась женская консультация

В Видном в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» от группы «Самолет» открылась муниципальная женская консультация, рассчитанная на 46 посещений в смену, медучреждение разместилось на первом этаже дома № 11 бульвара Зеленые аллеи. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что там жительницы района будут получать квалифицированную помощь в вопросах женского здоровья, сопровождении беременности и планирования семьи. Площадь учреждения составила почти 604 кв. м, в нем обустроили кабинеты врачей-гинекологов, палаты дневного стационара, процедурную, ординаторскую, кабинет УЗИ. Все кабинеты оснастили современным оборудованием и мебелью. Вести прием будут в две смены, в организации работают 40 человек.

«Открытие женской консультации — еще один важный шаг в развитии социальной инфраструктуры жилого комплекса „Зеленые Аллеи“. Теперь женщины со всего района смогут получить квалифицированные медицинские услуги в шаговой доступности от дома», — сказал руководитель кластера группы «Самолет» Денис Марканов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.