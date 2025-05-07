В подмосковном ЖК «Зеленые Аллеи» возведут детский сад

В Видном на территории жилого комплекса «Зеленые Аллеи» от группы «Самолет» продолжается строительство третьего детского сада, рассчитанного на 155 мест, строительная готовность объекта достигла 43%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В строительстве задействованы 30 человек, они завершают каменные и кладочные работы, ведут остекление и монтаж систем вентиляции.

В здании будет три этажа, его площадь превысит 2,8 тыс. кв. м. Для детей обустроят групповые, две кружковые для творческих занятий, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда и не только. На прилегающей территории разместятся детские площадки с игровыми комплексами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.