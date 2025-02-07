В подмосковном Жуковском открылся центр по развитию беспилотных авиасистем

В подмосковном Жуковском состоялось торжественное открытие первой очереди научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС), он появился в рамках развития технопарка ЦАГИ. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Большая часть средств на создание была выделена в виде субсидии от Минобрнауки России из федерального бюджета на развитие научно-производственных комплексов российских наукоградов, а также от Мининвеста Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, появление центра позволит ускорить реализацию научно-технического потенциала региона и развитие наукоемкого производства, а также обеспечит заказами смежные предприятия.

Напомним, что в конце 2024 года Минпромторг России присвоил технопарку ЦАГИ статус Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем. В центре будут разрабатывать передовые технологии и организуют серийное производство беспилотников в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.