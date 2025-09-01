В подмосковном Звенигороде в День знаний открылась новая школа

В микрорайоне Восточный подмосковного Звенигорода Одинцовского округа открылась новая школа, рассчитанная на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь учреждения составила 18 тыс. кв. м, его построили в рамках областной государственной программы за счет средств областного бюджета. В школе обустроили блоки начальной, основной и старшей школы, для учеников разместили учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, актовый зал, столовая, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории появились футбольное поле, беговые дорожки, зоны для отдыха, учебные и хозяйственные территории.

В школе ученики будут осваивать практические навыки по агрономии, медицине и компьютерной грамотности. Кроме того, им доступна площадка регионального конкурса «Профессионалы» по компетенции «Агрономия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.