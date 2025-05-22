В подмосковные больницы поступили новые передвижные мобильные комплексы

В подмосковные больницы поступили семь новых передвижных мобильных комплексов, их закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Передвижные мобильные комплексы необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. Это удобно, так как пациенты могут пройти исследования в своем населенном пункте», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, все комплексы оснастили маммографами и флюорографами. На их закупку направили более 162 млн рублей. Оборудование поступило в Рузскую, Дмитровскую, Ногинскую и другие больницы. Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.