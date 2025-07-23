В 2025 году в подмосковные больницы поступят более 350 единиц оборудования для мониторинга за состоянием пациентов — мониторов пациента, технику закупают в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мониторы необходимы для отслеживания основных показателей жизнедеятельности пациентов, в том числе находящихся в крайне тяжелом состоянии», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, они позволяют следить за пульсом, артериальным давлением, температурой, концентрацией кислорода в крови и другими показателями. На их закупку направили 225 млн рублей, в медорганизации уже поступили 115 аппаратов. В общей сложности оно появится в 22 больницах, в том числе в Видновской, Долгопрудненской, Коломенской и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.