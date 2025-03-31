В подмосковные больницы поступят почти 90 единиц оборудования для физиотерапии
Минздрав: 85 единиц техники для физиотерапии поступят в больницы Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году в подмосковные поликлиники и больницы поступят 85 единиц оборудования для физиотерапии, включая облучатели фототерапевтические, гальванизаторы, аппараты для контактной диатермии, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Физиотерапия играет важнейшую роль в процессе восстановления пациентов после различных заболеваний и травм. Новое оборудование позволит нашим специалистам применять современные методики лечения и реабилитации, сделает физиотерапевтическую помощь более доступной и качественной для жителей Московской области», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, на закупку техники для физиотерапии направят более 83 млн рублей. Оборудование поступит в Видновскую больницу, областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и так далее.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.