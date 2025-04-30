В подмосковные больницы в 2025 году поступит 190 новых аппаратов ЭКГ и холтеров

В текущем году медучреждениям Подмосковья передадут 190 новых аппаратов ЭКГ и холтеров. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На закупку нового оборудования будет направлено 163 млн руб. Техника поступит в 12 учреждений здравоохранения региона, в том числе в больницы Одинцово, Пушкино и Орехово-Зуево.

Как добавили в министерстве, аппараты будут приобретены в рамках реализации нацпроекта по поручению губернатора региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что больницы региона будут оснащены новыми рентген-аппаратами.