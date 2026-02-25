В подмосковные больницы закупят почти 100 единиц офтальмологического оборудования

В 2026 году в подмосковные больницы закупят 97 единиц офтальмологического оборудования, в том числе хирургические системы, офтальмоскопы, щелевые лампы, на эти цели направят почти 224 млн рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Продолжаем закупать оборудование для наших больниц. Современная офтальмологическая техника позволяет врачам проводить более точную диагностику и лечение», – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование закупят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

В ведомстве уточнили, что новую технику поставят в 26 больниц, в том числе Чеховскую, Каширскую, Подольскую, Ступинскую и другие.

