В подмосковные ГЧП-проекты вложили более 200 млрд рублей

В проекты, которые реализуются в Подмосковье в рамках государственно-частного партнерства, в общей сложности инвестировали более 200 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится 42 проекта ГЧП. Наибольшее количество проектов заявлено в сфере ЖКХ — 18, на втором месте транспортная сфера — 9 проектов. Также ГЧП-соглашения в регионе реализуются в сфере благоустройства, спорте, IT, здравоохранении», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в общей сложности объем заявленных инвестиций в эти проекты составляет 393,5 млрд рублей.

Она добавила, что самой емкой с точки зрения инвестиций является транспортная сфера, на реализацию проектов в ней планируют направить 281,1 млрд рублей. Так, например, одним из крупнейших ГЧП-проектов 2024 года стал проект автомобильной дороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка» (Мытищинская хорда). Она улучшила транспортную доступность для 850 тыс. жителей Подмосковья, в реализацию проекта вложили 50 млрд рублей. Доля внебюджетного финансирования на этапе строительства составила 85%.

Отметим, что по итогам рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за прошлый год, которые подвели в Минэкономразвития России, Подмосковье вошло в число лидеров и заняло шестое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.