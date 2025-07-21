В подмосковные индустриальные парки привлекли 30 новых резидентов

С начала 2025 года индустриальные парки Подмосковья привлекли 30 новых резидентов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общее количество резидентов наших индустриальных площадок уже превышает 1,7 тыс. компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты резидентов, пришедших в этом году, — почти 4,3 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на новых предприятиях создадут порядка 500 рабочих мест. В ведомстве уточнили, что в регионе действуют 72 индустриальных парка. Около 30 проектов этих парков находятся на разных стадиях реализации, три из них создадут в этом году. Напомним, что найти площадку для реализации инвестиционного проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.