В подмосковные лесничества поступит новая противопожарная, лесопатрульная и лесохозяйственная техника

В подмосковные лесничества продолжают поставлять противопожарную, лесопатрульную и лесохозяйственную технику, вскоре в филиалах ГАУ МО «Мособллес» введут в работу три новых малых лесопатрульных комплекса. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

«Автомобили на базе УАЗ-266224 «Профи» позволяют лесничим выполнять свои обязанности по патрулированию лесного фонда и борьбе с лесными пожарами более эффективно. Для это комплексы оснащены всем необходимым», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Новая техника позволит осуществлять патрулирование лесов, доставлять людей и противопожарное оборудование к местам лесных пожаров, проводить противопожарные работы и не только. Ее закупили за счет средств регионального бюджета.

В 2025 году в планах также приобрести 10 универсальных лесных машин (тракторов) Беларус МУЛ-1221, уточнил генеральный директор ГАУ МО «Мособллес» Сергей Савостин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открывается 20 марта.