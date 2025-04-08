В подмосковные медучреждения закупят новое офтальмологическое оборудование

В 2025 году в подмосковные больницы закупят более 130 единиц офтальмологического оборудования, включая офтальмоскопы, лазеры, хирургические системы, оно появится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.