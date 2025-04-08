В подмосковные медучреждения закупят новое офтальмологическое оборудование
Минздрав: более 130 единиц офтальмологической техники закупят в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году в подмосковные больницы закупят более 130 единиц офтальмологического оборудования, включая офтальмоскопы, лазеры, хирургические системы, оно появится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Современное оборудование позволяет специалистам проводить более точную диагностику, а значит, и более эффективное лечение различных патологий зрения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, на закупку техники направили более 863,4 млн рублей, она поступит в 22 больницы. Среди них — Наро-Фоминская, Пушкинская, Видновская и другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.