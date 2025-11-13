В подмосковные Центры здоровья закупили более 50 приборов для проверки организма
Более 50 приборов для проверки организма направили в Центры здоровья Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в подмосковные Центры здоровья поступили 54 прибора для проверки состояния организма и сбора антропометрических данных – стационарные тонометры, ростомеры, глюкометры и другие аппараты, до конца года им передадут еще четыре единицы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье работает 27 Центров здоровья для взрослых, где каждый житель Подмосковья может пройти комплексную диагностику, в том числе ЭКГ, оценку функций дыхательной системы, уровня сахара в крови и других показателей здоровья, а также получить консультации врачей по укреплению организма и отказу от вредных привычек», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве добавили, что в таких учреждениях также функционируют Школы здоровья. В них специалисты организуют занятия по профилактике хронических заболеваний, здоровому образу жизни, правильному питанию и физическим нагрузкам. Помощь можно получить бесплатно, по полису ОМС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.