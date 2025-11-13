В подмосковные Центры здоровья закупили более 50 приборов для проверки организма

С начала 2025 года в подмосковные Центры здоровья поступили 54 прибора для проверки состояния организма и сбора антропометрических данных – стационарные тонометры, ростомеры, глюкометры и другие аппараты, до конца года им передадут еще четыре единицы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.