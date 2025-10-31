В подмосковных библиотеках ко Дню народного единства организуют более 500 мероприятий

С 31 октября по 6 ноября в подмосковных библиотеках будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, гостей ждут концерты, тематические выставки, викторины, исторические презентации и квесты. Ожидается, что их посетят порядка 10 тыс. человек.

Так, например, библиотека № 1 «Библиотечно-информационный и методический центр» в Одинцово организует концертную программу «Когда мы едины, мы непобедимы!», подготовленную совместно с бард-клубом «Аккодрд», библиотека семейного чтения МБУК «БИЦ г. о. Дубна» — беседу об истории России, традициях и обычаях народов. Узнать подробнее о мероприятиях можно в приложении «МОе Подмосковье. Библиотеки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+