В подмосковных больницах с начала года ввели в работу почти 40 единиц тяжелой медтехники

С начала 2025 года в подмосковных больницах ввели в работу уже 38 единиц тяжелой медтехники, включая аппараты МРТ, КТ, флюорографы, маммографы и рентген-аппараты. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Сегодня в Подольской больнице запустили новый рентген-аппарат. На его закупку было направлено почти 29 млн рублей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в общей сложности в этом году в регионе уже установили 19 новых рентген-аппаратов. В Подольской больнице он появился в обособленном структурном подразделении № 5. В ведомстве уточнили, что пациенты смогут получить направление на исследование у лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.