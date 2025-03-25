В подмосковных больницах заработали почти 15 современных рентген-аппаратов

С начала 2025 года в подмосковных поликлиниках и больницах установили и запустили 13 современных рентген-аппаратов, на их закупку направили 387 млн рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Оборудование появилось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой. <…> Сегодня (25 марта. — Прим. ред.) в приемном отделении Видновской больницы заработал новый рентген-аппарат, установленный взамен устаревшей техники, отработавшей свое», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, аппарат позволит проводить около 80 исследований в сутки, они будут доступны тем, кто поступит в стационар по скорой помощи, а также пациентам, поступающим в приемное отделение самостоятельно. На его установку, а также ремонт кабинета направили 29 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.