В подмосковных дворах обновят более 500 тыс. кв. м. асфальтового покрытия

В Подмосковье в 2025 году в рамках программы благоустройства «Ямочный ремонт большими картами — свыше 25 м²» обновят порядка 545 тыс. кв. м. покрытия. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы по программе проведут в 48 округах. Они стартуют, как только в регионе установится температура выше пяти градусов тепла.

Как отметили в ведомстве, способ укладки покрытия «большими картами» позволяет равномерно распределить нагрузку на покрытие, использовать однородные материалы, повысить стойкость покрытия и продлить срок его службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе будут благоустроены порядка 150 общественных пространств.