В подмосковных ФАПах провели более 30 тыс. телемедицинских консультаций

С начала 2026 года в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) Подмосковья провели почти 35 тыс. телемедицинских консультаций, их организуют для жителей сельских территорий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Внедрение телемедицинских технологий в работу фельдшерско-акушерских пунктов позволяет пациентам из удаленных территорий получать медицинскую помощь без необходимости личного посещения поликлиники», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С помощью телемедицины фельдшеры могут ознакомиться с экспертным мнением врачей, которые работают в медучреждениях более высокого уровня, а также узкопрофильных специалистов. Пациенты при этом могут не тратить время на дорогу и получить консультацию рядом с домом. Записаться на такой прием можно, в том числе, через приложение «Добродел:Телемедицина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.