В подмосковных городах проведут ремонт более 125 участков дорог

В 2025 году в черте городов Подмосковья отремонтируют 127 участков региональных дорог протяженностью 310 км, работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.