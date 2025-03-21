В подмосковных городах проведут ремонт более 125 участков дорог
Минтранс: более 125 участков дорог отремонтируют в городах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В 2025 году в черте городов Подмосковья отремонтируют 127 участков региональных дорог протяженностью 310 км, работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дороги ведут к местам притяжения жителей 41 округа: образовательным, медицинским, культурным и спортивным учреждениям — после ремонта проезд к ним станет гораздо комфортнее», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Так, например, в Подольске работы пройдут на девяти участках дорог, среди них — улицы Матросская, Маштакова, Колхозная и участок Домодедовского шоссе. Узнать подробнее о программе ремонта можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.