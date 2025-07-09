В подмосковных Химках благоустроят народные тропы на проспекте Мельникова

В Химках продолжаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций, специалисты обустраивают народные тропы на проспекте Мельникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Тропа уже появилась на участке от дома № 2/1 в сторону дома № 5 на улице Дружбы, там уложили асфальтовое покрытие шириной 2 м и установили бортовые камни. Работы также проходят на двух участках проспекта от дома № 2Б до пешеходного перехода.

В пресс-службе уточнили, что в общей сложности в 2025 году в Химках благоустроят 22 народные тропы. Это позволит жителям удобно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам. Ознакомиться со списком адресов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.