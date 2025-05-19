В подмосковных Химках для студентов организовали деловую игру

В Химках на базе пресс-центра Баскетбольного центра «Химки» провели просветительско-образовательный модуль «Внедрение SMART-технологий в ЖКХ», в рамках которого для студентов Академии гражданской защиты МЧС России подготовили деловую игру по разработке проектов по внедрению умных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками стали студенты третьего курса по направлению «Государственное и муниципальное управление», для каждой группы был представлен многоквартирный дом в Химках. Им предстояло провести анализ характеристик дома, определить проблемы и предложили варианты SMART-технологий для их решения и не только. Среди предложений — установка датчиков протечек, автоматического учета и так далее.

В качестве гостей встречи выступили главный инженер ООО «Жилищник г. о. Химки» Евгений Иртуганов, замруководителя МКУ «ДЖКХ» Екатерина Саберова и муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Такие игры позволяют студентам лучше понять реальные вызовы городской инфраструктуры и находить эффективные, технологичные решения. Это значит, что в будущем в эту сферу придут подготовленные, мотивированные профессионалы», — рассказал Валентин Герасимов.

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