В подмосковных Химках на маршруты вышли новые автобусы
Модернизацию транспортной системы проведут в Химках
Фото: [Администрация г.о Химки]
В подмосковных Химках проводят модернизацию общественного транспорта, на маршруты вышли новые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
На улицах города появилось восемь новых маршрутов, переданных на обслуживание ГУП «Мосгортранс». Кроме того, со 2 ноября откроется еще один маршрут — № 1443 Москва (м. «Беломорская») — Химки (ул. Дружбы). Маршрут № 443 АО «Мострансавто» будет отменен.
Накануне в округе отметили День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Глава Химок Елена Землякова поздравила водителей с профессиональным праздником.
«Водители каждый день выходят на маршруты, чтобы обеспечить комфортное передвижение каждому из нас. Вы — профессионалы своего дела, которые ежедневно доказывают свою ответственность и мастерство. Желаем вам безопасных дорог, благополучия и новых профессиональных достижений», — отметила Елена Землякова.
