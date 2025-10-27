В подмосковных Химках на маршруты вышли новые автобусы

В подмосковных Химках проводят модернизацию общественного транспорта, на маршруты вышли новые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

На улицах города появилось восемь новых маршрутов, переданных на обслуживание ГУП «Мосгортранс». Кроме того, со 2 ноября откроется еще один маршрут — № 1443 Москва (м. «Беломорская») — Химки (ул. Дружбы). Маршрут № 443 АО «Мострансавто» будет отменен.

Накануне в округе отметили День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Глава Химок Елена Землякова поздравила водителей с профессиональным праздником.

«Водители каждый день выходят на маршруты, чтобы обеспечить комфортное передвижение каждому из нас. Вы — профессионалы своего дела, которые ежедневно доказывают свою ответственность и мастерство. Желаем вам безопасных дорог, благополучия и новых профессиональных достижений», — отметила Елена Землякова.

