В подмосковных Химках начался Международный фестиваль школьного спорта

В Химках на территории физкультурно‑оздоровительного комплекса «Юбилейный» стартовал XII международный фестиваль школьного спорта СНГ, в нем примут участие более 450 юных спортсменов из 12 стран. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.