В подмосковных Химках начался Международный фестиваль школьного спорта
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках на территории физкультурно‑оздоровительного комплекса «Юбилейный» стартовал XII международный фестиваль школьного спорта СНГ, в нем примут участие более 450 юных спортсменов из 12 стран. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Командам предстоит соревноваться в дисциплинах: настольный теннис, волейбол, баскетбол 3×3, мини-футбол, шахматы, спортивная борьба и бадминтон.
«Фестиваль в Химках уже проводится 12-й раз. На ковре физкультурно-оздоровительного комплекса выступают будущие чемпионы Олимпийских игр и чемпионатов мира», — сказал заместитель главы городского округа Игорь Панчук.
Мероприятие организовали в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».
